Специфика и преимущества таможенного склада

Каждый день грузы, относящиеся к различной категории, пересекают границу страны. Несмотря на меняющиеся внешние условия и экономические показатели мировой экономики потребность в развитии товарооборота между странами растёт. Соответственно, для многих предпринимателей будет актуален вопрос о том, где размещать партии товара. Если зайти на сайт Юбиай логистика, то можно узнать подробнее о том, какие нормы, регулируют этот процесс, какие требования надо соблюдать при размещении грузов на различных типах складов.

Как работает таможенный склад

Грузы, пересекающие границу, подлежат осмотру. Также предприниматели выплачивают пошлины, сборы, что прямо предусмотрены национальным законодательством. Представители таможенных органов должны убедиться, что объекты не представляют опасность для жизни и здоровья людей, они не заражены бактериями, соответствуют своему прямому назначению.

Как известно, законодательство достаточно жёстко регулирует и товары двойного назначения, которые могут использоваться, например, в военных целях. Если есть какие-то ограничения, то надо предъявить документы, позволяющие ввозить подобную продукцию. Например, фитосанитарные сертификаты и прочее. Важно учесть следующее:

Партии размещают на складах, подходящих по конфигурации и микроклимату.

Нередко приходится создавать определённую температуру и влажность. Медицинские препараты, мороженое, замороженная рыба, мясо и др. означают, что в помещении температура должна быть снижена вплоть до -15 С и ниже.

Для того чтобы контролировать происходящее, недостаточно лишь привлекать к делу сотрудников. Уровень задымления, влажность, температуру, отсутствие сторонних запахов контролируют и многочисленные датчики, в автоматическом формате берущие пробы воздуха.

Оптимальное решение для бизнеса — таможенный склад

Традиционно популярными являются таможенные склады, таможенно-лицензионные склады или склады временного хранения. В последнем случае длительность хранения товаров ограничена. Чаще всего задействуют таможенные, таможенно-лицензионные склады. Они требуют сбора пакета документов, но открывают впечатляющие возможности для владельцев бизнеса. На таможенном складе груз может быть размещен не на несколько месяцев, но на более длительный срок. Как правило, этот срок не превышает 3 лет.

Надзорно-контролирующими инстанциями предъявляются высокие требования к оснащению подобных площадок. В частности, действуют регламенты:

Необходимость соблюдать санитарно-гигиенические, противопожарные нормы

Обеспечить оптимальный уровень шума, снизить риск задымления

Регулярно проводить дезинфекцию

Обеспечить доступ к стеллажам, контейнерам со стороны представителей таможни и складских работников

Это направлено на то, чтобы гарантировать целостность, сохранность, в том числе сохранность товарного вида. Никогда нельзя предугадать заблаговременно, что может что-то произойти, поэтому заключается договор страхования. В нём описывается наступление страховых случаев, даётся уточнение того, что именно является страховым случаем. Плюс, оговариваются особенности того, как будут возмещаться траты в случае полной или частичной утраты товара. Страхование может покрывать всю сумму либо частично.

Организация полноценного хранения на таможенном складе

Работа подобного склада — это следование алгоритмам действий. На профильных сайтах в интернете можно увидеть схемы, демонстрирующие, как следует декларировать товар, размещать, заполнять документы и прочее. В наличии должно быть разрешение от таможни, дающее право на подобные действия. Владелец груза должен написать заявление, предоставить пакет документов, подробные сведения о специфике груза и свойствах, а затем получить разрешение. Указываются базовые сведения, касающиеся груза:

Количество мест

Габариты каждого наименования, всей партии

Сертификаты

Масса

Наличие или отсутствие особых условий в плане необходимости соблюдать температурный режим

Данные о том, откуда поступил груз, кто является владельцем, куда он направляется, дата

Также указываются платёжные реквизиты, предоставляется техпаспорт и прочее. Обязательно должны быть контактные данные для оперативной связи с владельцем. Да, далеко не все объекты, поступающие на подобные площадки, являются стандартными. Могут перевозиться продукты питания, сельскохозяйственная продукция, растения и саженцы, фармацевтические препараты, косметологические средства, бытовая техника, строительные и отделочные материалы.

По закону не допускается хранение скоропортящихся объектов, если истёк их срок хранения. Именно поэтому контролируется нахождение груза на складе с помощью фиксации подробной информации, в том числе срока хранения, если он предусмотрен. Скоропортящиеся объекты выделяются в отдельную категорию. Сведения о них заносятся в компьютерные программы, что позволяет специалистам легче контролировать происходящее на складе и не допускать нахождения просрочки.

Выбор таможенного склада

Конкуренция на сегодняшний день велика и кажется, что выбрать действительно легко. Но к функционированию площадок тоже предъявляются высокие требования. Так, обязательно должно быть весовое оборудование и приспособления, что позволят легко взвесить, определить габариты. Должны быть в наличии погрузчики, прочая вспомогательная техника. Задействуются сенсоры, датчики, позволяющие свести к минимуму риска пожара, резкого понижения или повышения температуры.

Работает современная функциональная климатическая техника, привлекается и программное обеспечение, с помощью которого ведется контроль, учёт, отслеживается перемещение. Работают и непосредственно специалисты, проводящие визуальный осмотр склада и прилегающей территории. Всё это позволяет минимизировать любые риски кражи, порчи, утраты и обеспечивает свободный доступ представителям таможни и других надзорно-контролирующих инстанций.

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